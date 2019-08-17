وفد من الحزب الشيوعى الصينى يزور البرازيل

زار وفد من الحزب الشيوعي الصيني البرازيل في الفترة من الأربعاء إلى الجمعة، حيث ناقش مع الجانب البرازيلي التبادلات والتعاون العملي بين الأحزاب.



وترأس الوفد لي جون نائب رئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.



وخلال الزيارة، اجتمع لي مع زعيم الحزب الليبرالي الاجتماعي لوسيانو بيفار، وزعيم حزب الديمقراطيين أنطونيو كارلسو ماجالهايس نيتو، وزعيم حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية روميرو جوكا على التوالي.



وخلال الاجتماعات، شرح الوفد فكر شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية لعصر جديد وتبادل الآراء حول تدعيم التبادلات الثنائية بين الأحزاب وكذا تعزيز الحوار بين أحزاب البريكس.



وأعرب الجانب البرازيلي عن رغبته في تعميق التبادلات والتعلم المتبادل مع الحزب الشيوعي الصيني، ودفع التعاون العملي الثنائي، وتعزيز الحوار بين أطراف البريكس لتحقيق إنجازات جديدة.