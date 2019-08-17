"موديز" تخفض توقعات النمو الاقتصادى لأمريكا اللاتينية

خفضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" توقعات النمو للاقتصاد في أمريكا اللاتينية في عام 2019 من 0.6 إلى 0.3 في المائة يوم الجمعة، مشيرة إلى الآثار الناجمة عن الاضطرابات المالية الناتجة عن نتائج الانتخابات الأولية في الأرجنتين.



وقال مدير وكالة "موديز" في أمريكا اللاتينية، ألفريدو كوتينو، في تقرير، إن "أمريكا اللاتينية واجهت هذا العام صعوبات اقتصادية قللت من فرص الانتعاش في المنطقة".



وذكر التقرير إنه "بالنظر إلى الرياح المعاكسة التي نشأت مؤخرا من البيئة الخارجية والاضطرابات المالية في الأرجنتين نتيجة لنتائج الانتخابات الأولية، فإن هناك خطر حدوث تعديل تنازلي جديد".



وأشار التقرير أيضا إلى تصعيد الولايات المتحدة لتدابير التعريفات الجمركية ضد شركائها التجاريين الرئيسيين، مما أدى إلى مزيد من عدم اليقين وأثر على حجم التجارة العالمية وقرارات الاستثمار.