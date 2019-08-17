الصين تنفى وجود مواطنين لها بين المختطفين قبالة سواحل الكاميرون

قالت السفارة الصينية اليوم السبت، في بيان إنه لا يوجد رعايا صينيين بين البحارة الأجانب المختطفين قبالة الكاميرون على عكس ما ورد في تقرير مبكر من وسائل إعلام يتحدث عن 9 رهائن صينيين.



ووفقا لمعلومات تم التحقق منها حصلت عليها السفارة الصينية، هاجم مسلحون مجهولون سفينتي شحن أجنبيتين في مياه الكاميرون عند الساعة 11:10 مساء يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، واختطفوا 12 بحارا، لم يكن أي منهم صينيا.



وقال مصدر في البحرية الكاميرونية، لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن الهجوم وقع قبالة مدينة دوالا الساحلية بجنوب الكاميرون من قبل "قراصنة نيجيريون على الأرجح".



وفي وقت سابق من يوم الجمعة، نقلت وكالة ((فرانس برس)) عن مسؤول في دوالا قوله إن ما مجموعه 17 شخصا قد اختطفوا، من بينهم "9 بحارة مدنيين صينيين".



وصرح مسؤول كبير في هيئة ميناء دوالا، طالبا عدم ذكر اسمه، لوكالة أنباء ((شينخوا))، بأن "البحرية الكاميرونية تقوم بمهمة بحث وإنقاذ شاملة لتأمين الإفراج الآمن عن هؤلاء المختطفين".