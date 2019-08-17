"رايان إير" تتقدم بطلب للحصول على أمر قضائى لمنع إضراب طياريها

تقدمت شركة رايان إير، وهي أكبر شركة طيران منخفضة التكاليف في أوروبا، بطلب للحصول على أمر قضائي لمنع إضراب يعتزم طياروها في أيرلندا القيام به في وقت لاحق من هذا الشهر، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، أمس الجمعة.



ستعقد جلسة للنظر في الطلب بالمحكمة العليا صباح، يوم الإثنين المقبل، حسبما ذكرت شبكة "آر تي إي" الإعلامية شبه المملوكة للدولة في أيرلندا على موقعها الإلكتروني.



ففي اقتراع جرى مؤخرًا، صوت حوالي 94% من حوالي 180 من الطيارين المقيمين في أيرلندا الذين توظفهم رايان إير بشكل مباشر لصالح القيام بإضراب مدته 48 ساعة اعتبارًا من منتصف يوم 22 أغسطس؛ بسبب خلافات حول الأجور وظروف العمل، حسبما ذكر تقرير الشبكة.



جدير بالذكر، أن شركة رايان إير واجهت العام الماضي إضرابًا كبيرًا من قبل طياريها وطواقمها وموظفيها الأرضيين في جميع أنحاء أوروبا، ما أدى إلى إلغاء الآلاف من الرحلات الجوية المجدولة.