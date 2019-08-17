مصرع 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين فى حادث سير بالمكسيك

لقى 7 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 6 آخرين في حادث سير وقع في ولاية هيدالجو بوسط المكسيك، أمس الجمعة، حسبما أفادت السلطات المحلية.



وذكرت حكومة هيدالجو، في بيان، أن الحادث وقع في الـ08:29 صباحًا بالتوقيت المحلي على طريق المكسيك - لاريدو السريع، بالقرب من بلدية زيمابان شمال شرقي هيدالجو عندما فقط سائق سيارة "بيك أب" التحكم في عجلة القيادة ليسقط بها من على المنحدر.



وأشار البيان، إلى أن القتلى هم 5 سيدات ورجلان، مضيفًا أن المصابين الـ6، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و50 عامًا، نقلوا إلى مستشفى في بلدية أكسمكيلبان المجاورة.



وذكر إريك مارتي، عمدة زيمابان، عبر الفيسبوك، إنه من بين ركاب السيارة الـ"بيك أب" آباء أطفال أعضاء في فرقة موسيقية تابعة لمركز زيمابان الثقافي، مضيفًا أن الأطفال كانوا مسافرين في سيارة أخرى، وكانت السيارتان متجهتين إلى حفل موسيقي في مكسيكو سيتي.