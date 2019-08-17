ضبط مجموعة بشرية لتهريب الذهب فى فنزويلا

ضبطت السلطات الفنزويلية مجموعة لتهريب الذهب قامت بنقل المعدن النفيس إلى جمهورية الدومينيكان، حسبما ذكر المدعي العام طارق وليام صعب، أمس الجمعة.



وقال المدعي العام: "تهريب الذهب يسبب أضرارًا بالغة للاقتصاد الوطني.. إنه معدن إستراتيجي يُستخدم كاحتياطي نقدي، ويُستخدم في التعاملات الدولية".



وأضاف: " إن أولئك الذين يهربون الذهب يصبحون أعداء عامين لاقتصاد فنزويلا".



وقد صدرت مذكرة توقيف بحق روبرتو إسبيجو كاماتشو، الذي قاد المنظمة الإجرامية، وتم نقل الذهب أيضًا إلى جزر البحر الكاريبي الأخرى.



ونتيجة للتحقيق، تم إصدار سبعة أوامر تفتيش، بالإضافة إلى ضبط أربع طائرات خاصة، يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه فنزويلا اقتصاديًا؛ بسبب الخلافات ما بين الرئيس الحالي مادورو وزعيم المعارضة جوايدو.