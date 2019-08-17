أكاديمية سودانية تعتذر عن عضوية المجلس السيادى تضامنًا مع طالب

اعتذرت الأستاذة الجامعية فدوى عبدالرحمن عن تقلد مقعدها في المجلس السيادي بسبب إقصاء رئيس اتحاد طلاب جامعة الخرطوم السابق محمد الحسن التعايشي من عضوية "السيادي".



وجاء ذلك قبل ساعات من حسم ترشيحات المجلسين السيادي والتنفيذي من جانب قوى الحرية والتغيير في السودان، لتشكيل الحكومة الانتقالية.



وقالت فدوى عبد الرحمن الجمعة: "اعتذر عن قبول الترشيح لعضوية المجلس السيادي، بسبب إبعاد محمد حسن التعايشي من عضوية المجلس والطريقة التي تمت إبعاده بها".



وأضافت: "كنت أعتقد أن العضوية في مجلس السيادة الذي سيدير الفترة الانتقالية في البلاد، تستند على خدمة الوطن دون محاصصة أو جهوية".



وتداولت وسائل الإعلام المحلية في الخرطوم، الجمعة، على نطاق واسع، خبر استبعاد تجمع المهنيين السودانيين للتعايشي المنحدر من إقليم دارفور غربي البلاد، بحجة عدم تمثيله لجميع قبائل الإقليم.