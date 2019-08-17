5 نصائح للحفاظ على البشرة من التشقق والجفاف

تعاني صاحبات البشرة الجافة والحساسة، من شحوب الوجه، وقلة رطوبة الجسم، ما يؤثر على جاذبيتهن، ويقلل من ثقتهن بأنفسهن، وهو ما يدفع كثير منهن للبحث عن طرق فعالة للاستماع ببشرة نضرة.



وقدم موقع "سي أن أن" 5 نصائح تساعدك على العناية ببشرتك من التشقق والجفاف.



1- تجنبِ الاستحمام بالماء الساخن، لأنه يجرد البشرة الجافة من الزيوت المغذية التي تفرزها الجسم، والتي تساعد على ترطيبه.





2- لابد من عدم إطالة مدة الاستحمام، لأنه يقلل من استفادة خلايا البشرة من عوامل الرطوبة، وتعتبر مدة 15 دقيقة هي الفترة المثالية للاستحمام.



3- لا بد من الاعتماد على مستحضرات التجميل، ومنتجات العناية بالبشرة المصنوعة من مواد طبيعية، وخالية من العناصر والمركبات الكميائية، والإقلاع عن استخدام "الصابون" الذي يحتوي على الكحول.



4- تجنب استخدام الأدوية الخاصة بتقشير البشرة، لأنها تهيج الجلد، ويمكن استبدالها بمرطبات ناعمة.



5- يفضل استخدام كريم مرطب عقب الاستحمام، لأنه يحافظ على نعومة البشرة نتيجة إغلاقه لمسام الجلد.







