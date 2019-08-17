السجن عامًا لامرأة أمريكية بتهمة الإساءة إلى الحيوانات

أصدرت محكمة أمريكية حكمًا بالسجن على امرأة من مدينة كوتشيلا بولاية كاليفورنيا لمدة عام كامل، منها 90 يومًا في خدمة المجتمع، بالإضافة إلى وضعها تحت المراقبة لمدة 7 شهور أخرى.



وجاء هذا الحكم بحق المتهمة ديبورا سو كالويل، البالغة من العمر 59 عامًا، بعد أن أقرت بجميع التهم الموجهة إليها المتعلقة بالإساءة إلى الحيوانات (14 تهمة)، بعد أن قبض عليها إثر إلقائها كيسا فيه 7 جراء عمرها 3 أيام، في حاوية لإعادة تدوير القمامة في درجات حرارة مرتفعة للغاية.



وذكرت صحيفة "ديزرت صن أن ديبورا"، من مقاطعة ريفرسايد بولاية كاليفورنيا، أن المرأة أقرت بأنها مذنبة بتهمة القسوة على الحيوانات وهجرها، وهو تغيير عن زعمها السابق بأنها غير مذنبة.



وكانت الشرطة ألقت القبض على ديبورا يوم 22 أبريل الماضي، بتهمة القسوة على الحيوانات بعد أن رمت الجراء حديثة الولادة في حاوية قمامة، في ظل درجات حرارة مرتفعة، الأمر الذي أدى إلى إصابة الجراء بالجفاف الذي أدى إلى نفوق أحدها لاحقًا.