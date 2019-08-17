مصرع ربة منزل وزوجها ونجاة طفليهما إثر انقلاب سيارة بالبحيرة

لقيت ربة منزل وزوجها مصرعهما، بينما أصيب طفليهما في حادث انقلاب سيارتهم بطريق المطار الحربي بدائرة مركز شرطة بدر، بمحافظة البحيرة.



تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد علاء أبو غزالة مأمور مركز شرطة بدر بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي على طريق المطار الحربي بدائرة المركز.



وعلى الفور انتقل الرائد محمد معوض زايد رئيس مباحث مركز شرطة بدر إلي موقع الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي على طريق المطار قيادة "صلاح. أ"، ٣٩ سنة، وبصحبته زوجته، ٤٠ سنة، وطفليه "أحمد، ١٢ سنة، ومحمد، ١٠ سنوات، وتبين وصول الأب إلى مستشفى وادى النطرون جثة هامدة، فيما أصيبت الأم بكدمات نزيفية في المخ وكسور في الضلوع، وفارقت الحياة متأثرة بجراحها.



وأصيب الطفلان بجروح وكدمات وسحجات بالغة بأنحاء الجسد، وأصيب أحدهما بكسر مضاعف في الفخذ الأيمن، وتلقيا العلاج اللازم ويخضعان للملاحظة بالمستشفى.



تم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصريح بالدفن.