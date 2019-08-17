السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية

رفعت السعودية حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الخامس على التوالي بنهاية شهر يونيو الماضي، ليصبح إجمالي الارتفاع 9.3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.



ووفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، ارتفعت حيازة السعودية من السندات الأمريكية إلى مستوى 179.6 مليار دولار، مقارنة بـ 164.3 مليار دولار في شهر يونيو من العام الماضي 2018.



واشترت السعودية سندات أمريكية بقيمة 600 مليون دولار خلال شهر يونيو الماضي.



وعلى أساس شهري، ارتفعت ملكية المملكة من السندات الأمريكية هامشيًا بنسبة 0.33% مقارنة بقيمتها في شهر مايو الماضي التي سجلت آنذاك 179 مليار دولار.



ورفعت السعودية ملكيتها من السندات الأمريكية 4.3% منذ بداية العام الحالي، بزيادة قيمتها 7.4 مليار دولار؛ مقارنة بملكيتها بنهاية عام 2018 التي كانت تبلغ 172.2 مليار دولار.