الصين تتبرع بمعدات لدعم التحديث الزراعى فى إثيوبيا

تبرعت الصين بـ136 قطعة من المعدات الزراعية المختلفة لإثيوبيا، في إطار جهود الصين لدعم الاقتصاد الزراعي إلى حد كبير في إثيوبيا.



وخلال حفل تسليم التبرعات، قال تان جيان سفير الصين لدى إثيوبيا إن التبرع بمعدات زراعية لإثيوبيا يأتي في إطار مسعي الصين إلى مساعدة إثيوبيا على تحديث قطاعها الزراعي.



وأشار تان إلى أن دعم الصين لحملة التحديث الزراعي في إثيوبيا يعد جزءا من تعاون تنموي أوسع بين البلدين.



وذكر تان إنه "في إطار التعاون بين بلدان الجنوب وبدفع من مبادرة الحزام والطريق ومنتدى التعاون الصيني الإفريقي، سنضاعف جهودنا لتعزيز تعاوننا الزراعي".