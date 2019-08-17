منظمة: انخفاض عدد حالات انتهاكات وقف إطلاق النار فى شرق أوكرانيا

سجلت بعثة المراقبة الخاصة إلى أوكرانيا التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عددا أقل من انتهاكات وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا على مدار الأسبوعين الماضيين منذ الـ29 من يوليو، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمنظمة على الفيسبوك.



وجاء في الرسالة أنه "في الفترة ما بين 29 يوليو إلى 11 أغسطس، سجلت بعثة المراقبة الخاصة حوالي 2700 انتهاك لوقف إطلاق النار مقارنة بأكثر من 6 آلاف في فترة الأسبوعين السابقين لذلك".



ولم تسجل البعثة أي إصابات بين المدنيين في الفترة المشمولة بالتقرير، كما لم يسجل ممثلو المنظمة أي انتهاكات لوقف إطلاق النار داخل منطقة ستانيستيا لوغانسكا لفك الارتباط منذ الـ17 من يونيو.



فقد اكتمل انسحاب القوات بنجاح في نهاية يونيو بمنطقة ستانيستيا لوغانسكا، ما شكل علامة فارقة جديدة في حل الصراع في شرق أوكرانيا.