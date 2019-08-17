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عالم

غينيا الاستوائية تنفى بناء جدار حدودى مع الكاميرون

السبت 17/أغسطس/2019 - 04:53 ص
غينيا الاستوائية
غينيا الاستوائية
وكالات
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نفى وزير خارجية غينيا الاستوائية سيمون أويونو إسونو أنغي، أمس الجمعة، تقارير تفيد بأن بلاده تعتزم بناء جدار على طول الحدود مع جارتها الكاميرون.

في أوائل أغسطس، أفادت وسائل الإعلام الغربية بأن جنودا من غينيا الاستوائية عبروا نهر نتيم الذي يشكل الحدود الطبيعية بين البلدين وشيدوا معالم في بلدة كي-أوسي على الجانب الكاميروني.

وقال أنغي للصحفيين في العاصمة ياوندي عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الكاميروني جوزيف ديون نغوتي إنه "لا وجود للجدار. وأولئك الذين يتحدثون عن الجدار يفتقرون إلى المعلومات. عندما تكون هناك مشكلة بين البلدين، من الضرورة بمكان حلها عبر الوسائل السلمية والدبلوماسية. والإعلام حر في نشر المعلومات ولكني أصر على أنه لا وجود لجدار".

وذكر أن رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو أوفده لتعزيز العلاقات الثنائية التي وصفها بأنها "ممتازة" بين البلدين.

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