المهرجان القومى للمسرح يُكرم الفنان على الحجار فى دورته الـ12

قررت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ12 برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز، تكريم المطرب الكبير علي الحجار؛ نظرًا لعطائه الكبير للمسرح طوال مسيرته الفنية، كما يكرم المهرجان الفنان فاروق الفيشاوي، حيث كان متفقًا على تكريمه من قبل، ولكن رحيله حال دون إتمام ذلك.



من جانبه قال الفنان أحمد عبدالعزيز، رئيس المهرجان القومي للمسرح، إن الفنان علي الحجار، قدم عددًا كبيرًا من الأعمال المسرحية التى يستحق التكريم عليها أكثر من نجوم معروفين.



والفنان الكبير علي الحجار قدم العديد من المسرحيات الناجحة التي لاقت إعجاب النقاد وإقبال الجمهور على أشهر المسارح في مصر، كما أنه يخطط حاليًا لتقديم مسرحية غنائية مع المواهب التي اكتشفها وقدمها على مسرح ساقية الصاوي في مجالات "الشعر والتلحين والعزف والغناء" وذلك في تجربة فنية تقدم بمصر لأول مرة.



ومن أبرز المسرحيات التي قدمها النجم الكبير علي الحجار، هي:ــ

- "ليلة من ألف ليلة"، تم عرضها سنة 1977، إخراج حسن عبدالسلام.

- "زبائن جهنم" -عن رسالة الغفران لأبي العلاء المعري-، تم عرضها سنة 1978، إخراج فؤاد الجزايرلي.

- "نوار الخير"، تم عرضها سنة 1980، إخراج حسن عبدالسلام.

- "منين أجيب ناس"، تم عرضها سنة 1984، إخراج مراد منير.

- "أولاد الشوارع"، تم عرضها سنة 1987، إخراج سمير العصفوري.

- "اثنين في قفة"، تم عرضها سنة 1993، إخراج مراد منير.

- "عيال تجنن" تم عرضها سنة 1994، إخراج فيصل عزب.

- "ليلة من ألف ليلة"، تم إعادة عرضها سنة 1995 برؤية جديدة، إخراج محسن حلمي.

- "اللهم اجعله خير"، تم عرضها سنة 1997، إخراج محسن حلمي.

- "رصاصة في القلب"، تم عرضها سنة 1999، إخراج حسن عبدالسلام.

- "خايف أقول اللي في قلبي"، تم عرضها سنة 2001، إخراج أشرف زكي.

- "منين أجيب ناس"، تم إعادة عرضها سنة 2003 برؤية جديدة، إخراج مراد منير.

- "سر الهوى"، تم عرضها سنة 2003، إخراج حسن الوزير.

- "يمامة بيضا" 2007، وكانت آخر الأعمال المسرحية للموسيقار عمار الشريعى، تأليف وأشعار جمال بخيت، إخراج حسام الدين صلاح.



أما آخر مشاركات الفنان علي الحجار على المسرح، كانت من خلال مسرحية "وباحلم يا مصر" من إخراج عصام السيد، وتم تقديمها في إعادة افتتاح المسرح القومي للمسرح والتي حققت نجاحًا كبيرًا.



وتنطلق اليوم السبت فعاليات الدورة الـ12 من المهرجان القومي للمسرح، حيث تقام فعاليات حفل الافتتاح بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ويقدم حفل الافتتاح الإعلامية جاسمين طة زكي.