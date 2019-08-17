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فن

بالصور.. عمرو دياب يتألق فى حفل عالمى بالعلمين الجديدة

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:38 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
حسين الجندي
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أحيا الهضبة عمرو دياب، حفلا غنائيًا ضخمًا، في الساحل الشمالي، بمجمع الماسة الفندقي بالعلمين الجديدة، رافعا شعار «كامل العدد».

وصعد عمرو دياب مسرح الحفل على أغنية «الليلة» وسط صيحات الإعجاب من قبل جمهوره الذين حضروا بالآلاف للاستمتاع بأغاني الهضبة الجديدة والقديمة.

وبعد «الليلة» غنى الهضبة أغنية «بحبه» وهي أولى أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان «أنا غير»، والمقرر طرحه بالأسواق خلال الأيام المقبلة، وقدم التحية لشاعر الأغنية أيمن بهجت قمر الذي كان ضمن حضور الحفل، وكذلك المحامي الشهير أشرف عبد العزيز، والمنتج محمد حامد.

وأعلن عمرو دياب أنه سيقوم بطرح أغنية جديدة يوم الثلاثاء المقبل، دون الإعلان عن اسمها، ليغني بعدها «قمرين، وده لو اتساب، وراجع، وأجمل عيون، ووياه، ومعاك قلبي، ويتعلموا، والعالم الله، ونغمة الحرمان، وأول يوم في البعد، وراجعين، ايام وبنعيشها، الليلادي، كان طيب، مابلاش نتكلم في الماضي، وميال، وشوقنا، وخلينا لوحدينا».

ولبى عمرو دياب طلب عدد من جمهوره الذين طلبوا التصوير معه ليطالب البودي جارد صعودهم لمسرح الحفل للتصوير معه، وفي لقطة إنسانية سمح عمرو دياب لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة الصعود للمسرح للتصوير معه، وقام الشاب بتقبيل رأسه ليحتضنه الهضبة وسط تصفيق الحضور، وشهد الحفل تواجد أمني مكثف، وسط سيولة مرورية بالطريق الساحلي المؤدي للحفل.

وقام الهضبة بغناء «أول يوم في البعد» وأعلن طرحها في ألبومه المقبل، وهي من كلمات أحمد المالكي وألحان محمدي، وتقول كلماتها: «أول يوم في البعد يوم بيعدي سنين، عمر مابين عمرين، ماشي لوحدك تسأل نفسك هو انا رايح فين، أول يوم في البعد لما تبات مجروح، والأحلام بتروح، إحساسك وحبيبك سايبك زي طلوع الروح، لينا حياة مع بعض هنعوضها منين وهنعوضها بمين، أول يوم من يوم معرفتك قلبي يموت».

واختتم الحفل بأغنية «يتعلموا»، وقام بتوجيه الشكر لنجم الفايروركس أحمد عصام، والجهة المسؤولة على الحفل «ايجيبت كالندر»، والمنظمين إسلام عرفة ومحي الاشموني وعمر الاشموني، وقام تامر فوزي ببناء مسرح عالمي ضخم، بمشاركة مهندس الصوت جورج سعيد، والإضاءة وليد الحريري.

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