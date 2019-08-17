وزير الخارجية اليابانى يغادر إلى الصين لحضور اجتماع ثلاثى

قال مسؤولون يابانيون إن وزير الخارجية الياباني تارو كونو سوف يغادر إلى بكين الأسبوع المقبل لحضور الاجتماع التاسع بين وزراء خارجية الصين واليابان وجمهورية كوريا.



وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن كونو سيغادر إلى بكين يوم الثلاثاء لينضم إلى نظيريه الصيني وانغ يي والكورية كانج كيونج- وها، لحضور الاجتماع الثلاثي الأول من نوعه منذ أغسطس 2016.



وأوضحت الوزارة أن ترتيبات تُجرى لعقد اجتماعين منفصلين بين كونو وكل من كانج ووانج خلال زيارته لبكين التي تستمر 3 أيام، مضيفة أنه من المقرر أن يعقد الاجتماع الثلاثي يوم الأربعاء.



جدير بالذكر أن العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية شهدت توترا جراء الخلافات بشأن السياسات التجارية فضلا عن أمور تاريخية تتعلق بالحرب العالمية الثانية.



وقد التقى كونو وكانج في وقت سابق هذا الشهر، لكنهما فشلا في تسوية الخلافات بين الجانبين.