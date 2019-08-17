الصين تتخذ إجراءات جديدة لضمان إمدادات مستقرة للأدوية

تعتزم الصين إقامة آلية طويلة الأجل لضمان توفير إمدادات مستقرة من الأدوية الأساسية وأدوية الإسعافات الأولية بأسعار مستقرة، وذلك بحسب اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة ترأسه لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني.



وأوضح الاجتماع أنه سيجري تحسين سياسات شراء الأدوية باستخدام العديد من الوسائل، بينها تعزيز المشتريات المركزية للأدوية التي لها بدائل قليلة أو التي لا تتوفر بشكل مستقر.



وتبحث البلاد أيضا توسيع نطاق استيراد الأدوية المطلوبة بشدة وتيسير تطوير الصناعات المحلية ذات الصلة.



وسيجري تطبيق رقابة أكثر صرامة على المؤسسات الطبية فيما يخص استخدام العقاقير، بما يوجه الأولوية نحو شراء واستخدام الأدوية الأساسية. وفي المستشفيات التي تديرها الدولة على المستويات الأولية، ستجري زيادة مخزونات الأدوية الأساسية بالنسبة لإجمالي مخزونات الأدوية.