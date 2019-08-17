القبض على متطرف مطلوب لدى "الإنتربول" في المكسيك

أعلنت المكسيك، أمس الجمعة، أنها ألقت القبض على مواطن أمريكي يشتبه في دعمه للجماعات الجهادية التي كانت تقيم في مركز احتجاز المهاجرين ورحلته إلى الولايات المتحدة.



وقال مكتب المدعي العام المكسيكي إن، الرجل كان هدفًا على لائحة المطلوبين من الانتربول، حيث يشتبه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في قيامه بدعم الأنشطة المتطرفة الارهابية على الإنترنت.



وذكرت تقارير وسائل الإعلام المكسيكية المحلية أن الرجل الذي تم القاء القبض عليه يدعى محمد أزهر الدين شيبه، وقال مكتب المدعي الاتحادي في بيان إنه اعتقل شيبه في مركز احتجاز للمهاجرين في بلدة هوهويتان بولاية تشياباس الجنوبية بالقرب من الحدود المكسيكية الغواتيمالية.



يأتي هذا في ظل الأزمة المستعرة في الولايات المتحدة الامريكية بسبب حوادث القتل الجماعي الأخيرة.