مباحثات البيت الأبيض حول السلام فى أفغانستان تجرى "بشكل جيد جدا"

أشار مسؤول إعلامي في البيت الأبيض الى إحراز تقدم في التحضيرات للتوصل إلى اتفاق سلام مع طالبان في أفغانستان، وقال إن المباحثات بين الرئيس دونالد ترامب وكبار مستشاريه حول الاتفاق تجري "بشكل جيد جدا".



واجتمع ترامب في ناديه للجولف في مدينة بدمينستر بولاية نيوجيرسي حيث يقضي عطلته الصيفية بوزير الدفاع مارك اسبر ووزير الخارجية مايك بومبيو ورئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الجنرال جوزف دانفورد، وفق ما أعلن البيت الابيض.



وحضر اللقاء أيضا مستشار الأمن القومي جون بولتون والمبعوث الأميركي الخاص للمفاوضات مع طالبان زلماي خليل زاد.



وقال هوغان هيدلي نائب المتحدث باسم البيت الأبيض إن "المباحثات تركزت حول المفاوضات المستمرة، واتفاق السلام والمصالحة مع طالبان وحكومة أفغانستان. الاجتماع جرى بشكل جيد جدا والمباحثات ستستكمل".