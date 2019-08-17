ترامب يبحث مع "أبل" زيادة منتجاتها فى الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه كان يتناول العشاء، أمس الجمعة، مع الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، وهي الشركة التي انتقدها ترامب لعدم تصنيع المزيد من منتجاتها في الولايات المتحدة.



وقال ترامب: "لقد تناولت العشاء الليلة مع تيم كوك من أبل، وأن أبل سوف تنفق مبالغ ضخمة في الولايات المتحدة العظمى"، مضيفصا أنه يريد أن تنقل أبل وغيرها من الشركات المصنعة إنتاجها من الصين ودول أخرى إلى الولايات المتحدة.



جدير بالذكر، أنه كان من المقرر أن تدخل جولة أخرى من التعريفات الأمريكية على الواردات الصينية حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر، لكن إدارة ترامب هذا الأسبوع أجلت الرسوم الجمركية على بعض المنتجات حتى 15 ديسمبر.