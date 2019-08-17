للمرة الأولى.. سميرة سعيد تكشف سبب انفصالها عن هانى مهنا

كشفت الفنانة المغربية سميرة سعيد، للمرة الأولى، عن أسباب طلاقها من الموسيقار المصري هاني مهنا، وذلك بعد سنوات من بقاء الأسباب طي الكتمان.



وقالت سميرة في تصريحات تلفزيونية، أن سبب طلاقهما هو أن "كليهما يعملان في نفس المجال، فموضوع زواج الفنان من داخل الوسط الفني بالنسبة لي لم يكن ناجحًا".



وأضافت أن الخلافات الفنية في العمل بينهما كانت تنتقل إلى المنزل.



وروت المطربة المغربية أحد المواقف، مشيرة إلى أن فرقتها الموسيقية التي كان يقودها طليقها، كانت تتسبب في أخطاء فنية خلال حفلاتها، وكذلك طليقها الذي قالت عنه: كان يعزف بأورج صوته عالي جدًا ويتسبب في إثارة غضبي.



وأشارت إلى موقف آخر حدث بينهما، قائلة إنه:في أحد الحفلات قال لي وأنت تغنين كان تركيزك مع أحد الأشخاص من الجمهور ينظر لك بإعجاب.. بينما أنا كنت مركزة مع نفسي".