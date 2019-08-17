المتهم بتنفيذ هجوم "مسجد أوسلو" يعترف بالتهم الموجهة له

اعترف المتهم بالهجوم على مسجد في العاصمة النرويجية أوسلو، أمس الجمعة، بالاتهامات الموجهة له.



وقالت أوني فريس، محامية المتهم فيليب مانهاوس (21 عامًا)، إن موكلها اعترف بتنفيذه الهجوم الذي استهدف مسجدًا في منطقة "باروم" غربي أوسلو.



وأضافت "فريس" للتلفزيون الحكومي النرويجي (NRK)، أن موكلها قرر التحدث، وأجاب على جميع الأسئلة التي وجهت إليه من قبل الشرطة النرويجية.



وأشارت "فريس" إلى أن موكلها، المتهم بشن عملية "قتل" و"هجوم إرهابي" في أوسلو، اعترف بالتهم الموجهة إليه.



وفي 10 أغسطس الجاري، تعرض مسجد مركز النور الإسلامي في العاصمة النرويجية أوسلو، لهجوم مسلح أدى لإصابة مسن يبلغ 75 عامًا، واحتجاز الشاب النرويجي منفذ الهجوم.