قراصنة يخطفون طاقم سفينة ألمانية قبالة سواحل الكاميرون

قالت شركة ألمانية إن قراصنة خطفوا ثمانية من طاقم سفينة مملوكة لها في غارة قبالة ساحل الكاميرون.



وذكرت شركة "إم.سي شيفات" التي مقرها هامبورج، في بيان على موقعها الالكتروني، أنها شكلت فريق طوارئ وتتعاون مع السلطات المحلية في الكاميرون لمواجهة آثار الحادث الذي وقع في وقت متأخر الأربعاء، وفقا لريترز.



وأضافت الشركة، أن السفينة مارمالياتا كان عليها طاقم من 12 فردا وقت الحادث.



وأردف: ""ندعم العائلات المختطفين، وسوف نبذل كل الجهود لدعمهم ومساعدتهم حتى يعود البحارة بأمان إلى ديارهم. وقد تم إبلاغ جميع السلطات المعنية وفقا لذلك، وسنتعاون بشكل كامل معهم حتى يتم حل القضية"، وفقا لموقع "جي كابتن".