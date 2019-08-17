نيمار يعود إلى صفوف "السامبا"

ستدعى تيتي، مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم، نيمار نجم باريس سان جرمان الذي يتعافى من إصابة في كاحله، إلى صفوف المنتخب لخوض المباراتين الوديتين ضد كولومبيا وبيرو، الشهر المقبل.



وكان نيمار غاب عن بطولة كوبا أمريكا؛ لإصابة في كاحله تعرض لها خلال مباراة استعدادية للبطولة القارية، ويغيب عن تشكيلة "السامبا" حارس مرمى ليفربول أليسون بيكر الذي تعرض لإصابة في افتتاح الدوري الإنجليزي، والمهاجم غابريال جيزوس الموقوف لطرده في نهائي كوبا أمريكا.



وفي سياق متصل، فقد كشف تقرير صحفي إسباني، عن تطور جديد بشأن مفاوضات عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى برشلونة الإسبانين وفقًا لموقع "الشيرنجيتو"، الذي قال: "إن وفدًا من برشلونة سيغادر إلى فرنسا لعقد جولة جديدة من المفاوضات مع مسؤولي سان جيرمان".