إيران تنفى تقديم أى ضمانات مقابل الإفراج عن ناقلتها

نفت وزارة الخارجية الإيرانية تعهد ايران بأية التزامات مقابل إفراج السلطات في جبل طارق عن ناقلة النفط الإيرانية.



ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي قوله: "لم تتعهد إيران بأية التزامات نظير الإفراج عن ناقلة النقط جريس 1".



وكانت محكمة في جبل طارق، أصدرت الخميس الماضي، حكمَا بالإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية التي احتجزتها مشاة البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق الشهر الماضي للاشتباه في محاولة الناقلة نقل النفط إلى سوريا فيما يعد "انتهاكَا للعقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي"، وهي الاتهامات التي نفتها الحكومة الإيرانية.



وذكر الإعلام الغربي، أن رئيس وزراء جبل طار فابيان بيكاردو قرر إطلاق سراح الناقلة جريس 1 بعد تلقيه تأكيدات مكتوبة رسمية من الحكومة الإيرانية بأنها لن تُفرغ حمولتها في سوريا.



وأوضح "موسوي"، أن الحقيقة هي أن مسؤولي جبل طارق أثاروا مسألة التعهدات الإيرانية للتعويض عن الإهانة الناجمة عن قرصنتهم وإجرائهم غير القانوني.