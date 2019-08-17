رغم الحظر الأمريكى.. معدات مراقبة صينية لا تزال معروضة للبيع

أفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الجمعة، بأن آلاف القطع من معدات أجهزة المراقبة بالفيديو الصينية لاتزال معروضة للبيع في متجر عبر الإنترنت يقدم خدماته لوكالات حكومية أمريكية، على الرغم من الحظر الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.



وتعود تلك القطع المخصصة للكاميرات ومعدات التسجيل لشركتي "هيكفيجن"، التي تملك الحكومة الصينية 42% من أسهمها، وشركة "داهوا" تكنولوجي المتخصصة في تصنيع معدات المراقبة.



ودخل الحظر، الذي فرضته الولايات المتحدة على هاتين الشركتين، بالإضافة لشركات "هواوي، وزد تي أي، وهيترا للاتصالات"، حيز التنفيذ، الثلاثاء الماضي، ومنعت بموجبه أي وكالة اتحادية أمريكية الحصول على معدات اتصالات أو تكنولوجيا من هذه الشركات.



وتقول الصحيفة إن "هيكفيجن" و"داهوا" لا تبيعان بضاعتهما بشكل مباشر عبر المتجر الإلكتروني، لكن معداتهما متاحة من خلال بائعي تجزئة أمريكيين مستقلين يقومون بدور الوسطاء.