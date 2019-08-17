مستشفى الرمد ببورسعيد تجرى جراحة طارئة داخل منظومة التأمين الصحى

أعلنت منظومة التأمين الصحى الشامل، عن نجاح الطاقم الطبي بمستشفى الرمد التخصصى بمحافظة بورسعيد فى استخراج جسم غريب (سلك معدنى) من العين بنجاح، بعمليات الطوارئ.



وأوضحت المنظومة أن الفريق الطبي الذي أجرى على العملية هم: دكتور محمد تعلب طبيب الاستقبال، ودكتور التخدير محمود متولى، وطاقم التمريض والممرضة انتصار عبد الرحمن، تحت إشراف الدكتور حسام حسين مدير المستشفى، والدكتور بيشوى غبريال المدير الطبى.



وأشارت المنظومة إلى أن مستشفيات التأمين الصحى الشامل وعددهم 7 مستشفيات تستقبل جميع الحالات الطارئة على مدار 24 ساعة. لافتة إلى أن المواطنين بمحافظة بورسعيد ما زالوا مستمرين فى التسجيل بالمنظومة داخل 22 وحدة صحية، من المقرر أن تبدأ التشغيل الفعلى فى الأول من سبتمبر المقبل.