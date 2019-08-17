الصين تشدد على استخدام إصلاحات السوق فى خفض أسعار الفائدة

وضع مجلس الدولة الصيني مجموعة من الترتيبات بشأن خفض أسعار الفائدة الحقيقية من خلال إجراءات الإصلاح القائمة على السوق وتخفيف صعوبات التمويل.



وبحسب اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة ترأسه لي كه تشيانغ، رئيس مجلس الدولة، فقد شهد العام الجاري حتى الآن استقرارا بشكل عام في أسعار فائدة التمويل مع وجود انخفاضات طفيفة.



وشدد الاجتماع على أنه في سبيل الحفاظ على هذا الزخم، من الضروري الحفاظ على معروض نقدي كافٍ معقول، والالتزام بالإصلاح ليحقق انخفاضا ملحوظا في أسعار الفائدة الحقيقية.



وتتضمن الإجراءات الإصلاحية التي وضعها الاجتماع تحسين آلية تكوين أسعار الفائدة في أسواق الائتمان وتعزيز الشفافية الخاصة بفوائد ورسوم الائتمان وتنسيق عملية استغلال الأنماط المختلفة من أدوات السياسات النقدية، ومنح دور أكبر لضمانات التمويل في خفض تكاليف تمويل الاقتصاد الحقيقي.