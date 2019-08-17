الخارجية الصينية ترد على التصريحات الأمريكية بشأن هونج كونج

ردت الصين على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.



وبحسب التقارير، ذكر الرئيس الأمريكي، الخميس الماضي، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن اجتماعًا بين الزعيم الصيني والمتظاهرين في هونج كونج من الممكن أن يؤدي إلى نهاية سعيدة للمظاهرات.



وعندما طلب منها التعليق على هذه التصريحات، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج، إن الصين لاحظت أن ترامب كان يقول: "إن أعمال الشغب في هونج كونج استمرت لمدة طويلة".



وأوضحت: "الأنشطة الإجرامية العنيفة في هونج كونج تصاعدت بشكل متواصل منذ يونيو"، مشيرة إلى أن مثل هذه الأنشطة تدهس حكم القانون والنظام الاجتماعي بلا رحمة، وتقوض على نحو خطير الاستقرار والازدهار في هونج كونج، وتتحدى علنًا أساس مبدأ "دولة واحدة ونظامان".



وأضافت المتحدثة، أن المهمة الأكثر إلحاحًا في الوقت الحاضر هي إيقاف العنف واستعادة النظام وفقًا للقانون.