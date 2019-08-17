الصين تحتج رسميًا على بيع أسلحة أمريكية لتايوان

أعربت الصين عن رفضها بيع أسلحة أمريكية لتايوان، وقدمت للجانب الأمريكي احتجاجًا رسميًا في هذا الشأن.



صرحت بذلك المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون يينج، عندما طلب منها التعليق على مضي الولايات المتحدة قدمًا في بيع مقاتلات من طراز F -16V لتايوان في صفقة تقدر قيمتها بـ8 مليارات دولار.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، إن الجانب الأمريكي انتهك مبدأ صين واحدة والبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة على نحو خطير، لا سيما بيان 17 أغسطس، مضيفة أن واشنطن تدخلت في شؤون الصين الداخلية، وألحقت الضرر بسيادة الصين ومصالحها الأمنية.



وشددت "هوا" على أن قضية تايوان تمس سيادة الصين ووحدة أراضيها وتمس أيضًا مصالح الصين الأساسية، وحثت هوا الولايات المتحدة على إدراك الحساسية الكبيرة والطابع الضار للقضية ذات الصلة، وعلى الالتزام بمبدأ صين واحدة والبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة.



وحثت "هوا" الولايات المتحدة على وقف مبيعات الأسلحة لتايوان والاتصالات العسكرية معها، وإلا فإن الجانب الصيني سيتخذ بالتأكيد إجراءات مضادة وستصبح واشنطن مسؤولة عن كل العواقب المترتبة على ذلك.