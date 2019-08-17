المبعوث الصينى لدى الأمم المتحدة يحث على الحل السلمى لقضية كشمير

قال مبعوث صيني اليوم (الجمعة) إنه يتعين حل قضية كشمير على النحو الصحيح عبر الطرق السلمية وبما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والاتفاق الثنائي بين البلدين.



وقال تشانغ جيون، مبعوث الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، في بيان صحفي عقب مشاورات جرت خلال اجتماع لمجلس الأمن، إن قضية كشمير مسألة خلفها التاريخ بين الهند وباكستان.



وأوضح أن حل القضية على النحو الصحيح عبر الطرق السلمية "يمثل توافقا بين المجتمع الدولي".



وعقد مجلس الأمن مشاورات غير رسمية بشأن القضية الهندية-الباكستانية واستمع إلى بيانات الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع في جامو وكشمير وعمل مجموعة المراقبة العسكرية للأمم المتحدة في الهند وباكستان.



وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم العميق إزاء الوضع الراهن وعن تطلعهم إلى تحلي الأطراف المعنية بضبط النفس وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تعمل على تصعيد التوترات. وحثوا الجانبين على تسوية القضية بشكل صحيح عبر الحوار.