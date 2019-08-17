دراسة: المضادات الحيوية تزيد من فرص إصابة الأطفال بالأمراض

نشر موقع ام اس ان دراسة بريطانية حديثة أعدها باحثون في جامعة أكسفورد، أفادت بأن إعطاء المضادات الحيوية للأطفال بسبب السعال أو نزلات البرد، يزيد من فرص إصابتهم بالأمراض في المستقبل.



وأكدت الدراسة أن الأطفال ممن تلقوا وصفتين أو أكثر من المضادات الحيوية بسبب السعال أو نزلات البرد أو التهاب الحلق كانوا أكثر عرضة بنسبة 30% لدخول المستشفى أو زيارة الطبيب خلال العام المقبل.



وترجع الدراسة خطر المضادات الحيوية إلى أنها تقتل البكتيريا المفيدة التي تساعد الأطفال الصغار على محاربة مسببات الأمراض والالتهابات الأخرىن، كما أن الإكثار من تناول المضادات الحيوية للأطفال يجعلها تفقد تأثيرها في المستقبل.