للنوم العميق.. ضع الثوم تحت الوسادة

إذا كنت تعاني من الأرق وصعوبة النوم يقدم لكم "الثوم" فرصة كبيرة للحصول على نوم هانيء، حيث يعد الثوم من أقوى المواد الطبيعية المضادة للالتهابات والمفيدة للجسم والشعر، ولكنه مهديء عام أيضًا، حسبما توصلت إليه الدراسات الطبية الحديثة.



وتوصلت الدراسات الحديثة إلى أن وضع فصًا من الثوم تحت الوسادة عند النوم ليلًا، يساعد في النوم العميق؛ نظرًا لاحتواء الثوم على نسبة عالية من فيتامين (ب)، إضافة إلى البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم، فضلًا عن مادة (أليسين) التي تتبخر وتعمل على مكافحة المكروبات والعدوى ليلًا، كما أنها تعمل على إخراج المخاط من الجيوب الأنفية وفتح الممرات التنفسية في الأنف، وتمنع انسداد الأوعية الدموية بلويحات الكوليسترول تدريجيان، فضلًا عن أن الثوم له تأثيرًا مهدئًا للجهاز العصبي.