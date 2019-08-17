احذر من زيارة كوكب المريخ.. لهذا السبب

إذا كنت ممن يريدون زيارة الكوكب الأحمر، فإن الخبر التالي سوف يثنيك عن هذه الرغبة، حيث صرح رئيس قسم الأمن الإشعاعي في المعهد الروسي لدراسات الطب والأحياء، فياتشيسلاف شورشاكوف، بأن رواد الفضاء سيتلقون خلال رحلتهم إلى المريخ الحد الأقصى المسموح به من الإشعاع الفضائي.



وقال شورشاكوف، إن تلك الجرعة الإشعاعية تقدر بألف ميليزيفرت (وحدة قياس الإشعاع)، ما يعادل الحد الأقصى من الإشعاع الذي يمكن أن يتعرض له رائد الفضاء طيلة حياته، لذلك فإنه لا يمكن أن يقوم برحلة أخرى إلى المريخ ذهابًا وإيابًا دون أن يتعرض لخطر الموت، وفيما يتعلق بالإنسان العادي فإنه يتلقى زهاء ميليزيفرت واحد سنويًا، لذا احذر من زيارة الكوكب الأحمر.