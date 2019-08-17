"ديزنى" تعيد إنتاج أشهر أفلام هوليوود من تسعينات القرن الماضى

أعلنت شركة "ديزني" العالمية، أنها تعمل الآن على إعادة إنتاج أفلام هوليوود المفضلة من تسعينات القرن الماضي؛ وذلك من أجل عرضها في خدمة البث الخاصة بها "ديزني بلاس"، على شبكة "نتفليكس".



وقالت الشركة، إن أول الأفلام التي ستعيد انتاجها الفليم الشهير "هوم ألون"، وذلك لمرور 29 عامًا على طرح النسخة الأولى من الفيلم، فيما قال بوب إيجر، الرئيس التنفيذي لشركة "ديزني"، إنه سيتم عرض الفيلم الجديد من فيلم "هوم ألون" على شبكة "ديزني بلس".



وأكد "إيجر"، أنه من المقرر إعادة إنتاج أفلام أخرى، من بينها فيلم "ليلة في المتحف"، و"شيبر باي ذي دوزن".



جدير بالذكر، أن الأفلام التي قررت "ديزني" إعادة إنتاجها بمثابة علامات في تاريخ السينما الأمريكية.