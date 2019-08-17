مهرجان قرطاج السينمائى ينعى نجيب عيّاد

نعت وزارة الشؤون الثقافية والمؤسسات الفنية والسينمائية في تونس ومهرجان قرطاج السينمائي والمقام حاليا في تونس، نجيب عيّاد، مدير مهرجان أيام قرطاج السينمائية الذي توفي بالأمس، إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 66 عامًا.



يعتبر عيّاد أحد أبرز منتجي السينما في تونس، فقد تولى رئاسة مهرجان قرطاج منذ 2018، وكان عيّاد أستاذًا في الأدب الفرنسي ولكنه بدأ مشواره صحفيًا وناقدًا قبل أن يتجه للإنتاج السينمائي والتلفزيوني.



ومن أبرز الأعمال التي أنتجها عيّاد فيلم «مملكة النمل» للمخرج شوقي الماجري و««صباط العيد» إخراج أنيس لسود، فضلا عن إنتاج مسلسلات تلفزيونية من بينها «ناعورة الهواء» و«فلاش باك» و«صيد الريم» كما تولى رئاسة العديد من المهرجانات المحلية منها المهرجان الدولي لفيلم الأطفال والشباب.