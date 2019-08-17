علماء يعثرون على كنز أثرى جديد فى إيطاليا

عثر علماء الآثار وتحديدا علماء الحفريات في مدينة بومبي القديمة الايطالية، على مخبأ سري تحت طبقة الرماد يحتوي على العديد من التمائم، حيث تم العثور على التمائم داخل صندوق خشبي بإحدى الغرف.



وقال العلماء إن الصندوق قد تعفن خلال الـ2000 سنة التي مضت على ثوران البركان، ولكن المواد البركانية المحيطة به حافظت على شكله، كما عثر العلماء على قطع زجاجية عليها صور محفورة لديونيسوس، (رب الخمر عند الإغريق).



وفي السياق نفسه فقد عثر العلماء على قلادتين زجاجيتين ومرايا وأحجار كريمة بما فيها «جمشت» أو «أماتيست»، عليه صورة امرأة وقطعة عقيق.



تقع مدينة بومبي على سفح جبل بركان فيزوف الذي يرتفع 1200 متر عن سطح البحر، بالقرب من خليج نابولي في إيطاليا.