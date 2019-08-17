مدير حملة ترامب يُدلى بشهادته أمام الكونجرس حول فساد انتخابات 2016

قال مدير حملة دونالد ترامب السابق، كوري ليفاندوفسكي، أمس الجمعة، إنه سعيد بالإدلاء بشهادته أمام اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب الأمريكي كجزء من تحقيقات الكونجرس حول رئاسة ترامب.



واستدعت اللجنة القضائية، التي تدرس ما إذا كانت ستوصي بتورط ترامب في أزمة فساد في انتخابات 2016، ليفاندوفسكي يوم الخميس كشاهد على خلفية إعاقة ترامب التحقيق السابق حول تورط روسيا في الانتخابات الأمريكية 2016، والتي فجرها المستشار الخاص روبرت مولر.



وقال ليفاندوفسكي، إنه يتطلع إلى فرصة للإدلاء بشهادته، وأنه رجل سوف يقاتل ضد ادعاءات الديمقراطيين بارتكاب مخالفات من قبل ترامب.



يذكر أن ترامب قد رفض كل محاولات التشكيك في سلامة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016.