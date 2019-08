وفاة بيتر فوندا بعد صراع طويل مع المرض

توفي الممثل الأمريكي بيتر فوندا، ابن هنري فوندا وشقيق جين فوندا، أمس الجمعة عن عمر يناهز 79 عامًا بعد صراعه الطويل مع سرطان الرئة.



وقالت عائلته: "نشعر بحزن عميق أن نعلن هذا الخبر السيء وهو وفاة بيتر فوندا، حيث توفي فوندا في منزله في لوس أنجلوس صباح الجمعة، حسب بيان العائلة.



وأضافت العائلة: "بينما نحزن على فقدان هذا الرجل اللطيف والكريم، نتمنى أيضًا أن يحتفل الجميع بروحه التي لا تقهر وحبه للحياة".



من أبرز وأشهر أفلام بيتر فوندا على الإطلاق (The Runner، Jesse James: Lawman، The Harvest)، ومن مسلسلاته (The Blacklist، In the Heat of the Night، Insight).