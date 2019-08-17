السكة الحديد: تطوير 200 عربة ضمن توفير حياة كريمة للمواطنين

قالت هيئة السكة الحديد إن توفير 20 عربة مطورة تم إعادة تأهيلهم في مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، ساهم بصورة كبيرة في توفير خدمة مميزة لأهالي منوف.



وأوضحت الهيئة أن، توفير العربات يأتي ضمن خطة هيئة السكة الحديد لتوفير 200 من العربات سيتم توزيعهم على الوجهين البحري والقبلي بعد إعادة تأهيلهم ضمن توفير حياة كريمة للمواطنين، بناء على تعليمات القيادة السياسية بإعادة تأهيل المرفق بالكامل.



وأشارت الهيئة، إلي أنه سيتم ضم مجموعة من العربات الجديدة إلي المرفق في الفترات المقبلة.



يشار إلى أن العربات التي تم تشغيلها كخدمة مميزة تعمل على خط "القاهرة - منوف" بدءًا من يوم السبت الموافق 27 7 2019.