تشيلسى يرفض دفع 9 ملايين إسترلينى تعويضا لكونتى

خسر تشيلسي القضية التي رفعها مديره الفني السابق أنطونيو كونتي للحصول على تعويض عقب إقالته من منصبه لكن النادي اللندني استأنف ضد الحكم ليتم نظر القضية في محكمة التوظيف المركزية في لندن.



وحكمت المحكمة بدفع تشيلسي 9 ملايين جنيه إسترليني للمدير الفني الإيطالي كنوع من التعويض على إقالته من منصبه قبل انطلاق الموسم الماضي بوقت قصير ما أضاع عليه التعاقد مع نادي أخر.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن تشيلسي خسر معركته القانونية ضد كونتي في مايو الماضي، وأمرته محكمة تابعة للدوري الإنجليزي بدفع 9 ملايين لمدربه السابق كتعويض عن فترة الـ 12 شهرًا المتبقية من عقده لكن النادي رفض قبول الحكم.