حريق ضخم يدمر أحد الأحياء الفقيرة في بنجلاديش

تعرضت مئات الأكواخ للتدمير في بنجلاديش بعد اندلاع حريق مروع في أحد الأحياء الفقيرة المزدحمة في دكا، وسيطرت رجال الإطفاء عليه.



وقالت إرشاد حسين المسؤول في إدارة الإطفاء والدفاع المدني: "إن الحريق الذي يعتقد أنه ناجم عن (ماس) كهربائي سرعان ما اجتاح حي تشالانتيكا بأكمله مساء في ضواحي ميربور شمالي العاصمة البنجلاديشية".



وقال اللفتنانت كولونيل ظل الرحمن، مدير الإدارة، إن إخماد الحريق، الذي خلف ثلاثة جرحى، استغرق أكثر من ثلاث ساعات.



وأظهرت لقطات تلفزيونية النيران تتوهج باللون الأحمر في سماء الليل والعديد من السكان يصيحون بالبكاء لفقدانهم ممتلكات ثمينة بسبب الحريق.