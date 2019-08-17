6 أسرى فلسطينيين يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام

قال مركز أسرى فلسطين للدراسات، إن 6 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجًا على استمرار اعتقالهم الإداري، بينما طرأ تراجع خطير على صحة الأسيرين المريضين بالسرطان حذيفة حلبية، وأحمد غنام.



وأوضح المركز، أن الأسير المقدسي حذيفة بدر حلبية (33 عامًا) من القدس المحتلة، يعتبر أقدم الأسرى المضربين، ويخوض إضرابًا منذ 47 يومًا، وهو معتقل إداري منذ يونيو العام الماضي، ويعاني من ظروف صحية سيئة، نتيجة إصابة سابقة بسرطان الدم، وهو بحاجة لمتابعة صحيّة.



وأضاف أن إدارة السجون نقلت "حلبية" إلى المستشفى بعد تدهور وضعه الصحى بشكل كبير، حيث بدأ يصاب بتشنجات في كل أنحاء جسده، وضيق في التنفس، ونقص وزنه 18 كيلو جرام، ولا يستطيع الوقوف على قدميه، ويتنقل على كرسي متحرك، ومصاب بدوار دائم وشديد، ولا يستطيع النوم، وهناك خطورة حقيقية على حياته.