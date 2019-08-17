نتفليكس تحدد موعد عرض الموسم الخامس من "Peaky Blinders"

كشفت شبكة "نتفليكس" عن موعد طرح الموسم الخامس من مسلسل الدراما والجريمة "Peaky Blinders"، لمشتركيها خارج المملكة المتحدة، وذلك في الرابع من شهر أكتوبر المقبل.



يذكر أنه تم الكشف قد سابقًا عن طرح المسلسل داخل المملكة المتحدة في الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري، كما طرحت الإعلان الدعائي للموسم الجديد في نهاية شهر يوليو الماضي، ليحقق حتى الآن مشاهدات تجاوزت ثلاثة ملايين ونصف مشاهدة.



جدير بالذكر أن طرح الموسم الخامس يأتي بعد مرور عامين على طرح الموسم الرابع، ويتلهف ملايين لمتابعة المسلسل الذي حصد جائزة "البافتا" لأفضل دراما تلفزيونية في عام 2018.