طرق لتجنب أضرار السكريات على البشرة

يضر تناول الكثير من السكر والكربوهيدرات المكررة مثل: الأرز الأبيض والخبز والمعكرونة، البشرة على نحو كبير، حيث ترتبط جزيئات السكر بشكل دائم بالبروتينات، بما في ذلك الكولاجين الموجود في الجلد.



وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية يجب على المستهلكين لتجنب الأضرار الناجمة عن الإفراط في تناول السكر اتباع النصائح التالية:



1-اتباع نظام غذائي يعتمد على الفواكة والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة والبروتين، للحد من الالتهابات وتوفير مستويات عالية من فيتامينات A وC وE.



2-تناول الأطعمة مثل: الحمص والعدس والفاصوليا ومعظم الخضراوات الغنية بالألياف التي لا تساعد فقط على صحة الجهاز الهضمي لكنها تساعد أيضًا في تنظيم مستويات السكر في الدم والتي تساعد على مكافحة شيخوخة البشرة.



3-لا بد من شرب كوب أو كوبين من الشاي الأخضر كل يوم لحماية الجلد من التصلب والخشونة، لأنه يحفز إنتاج عنصر الكولاجين.



4-يمكن زيادة مستويات الأحماض الأمينية عن طريق استهلاك المزيد من الأسماك والأجبان والبيض، وخاصة حمض كارنوزين الذي يحمي الجلد من الشيخوخة.