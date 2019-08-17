بالصور.. إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمطار القاهرة بمبنى الركاب رقم 3، برئاسة طارق محمد مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من المخدرات المتنوعة الممنوع تعاطيها أو تداولها أو استيرادها أو تصديرها، طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته.



وبناءً على إخبارية مقدمة من مباحث مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولى بورود معلومات بمحاولة الراكب البرازيلى "L. A. D" قادم من إيطاليا على رحلة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من روما تهريب مواد مخدرة ممنوعة.



وبالعرض على طارق محمد مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه من ولاء محمد مأمور تفتيش الركاب لتفتيش حقائبه، ومحمد نبيل طلب وأحمد سيد ابراهيم تحت إشراف أحمد عمر كحك لتفتيشه ذاتيا، وتبين وجود 5 كارت بداخل كل كارت 28 جراما من بذور الماريجوانا داخل أكياس ولفافة بها أدوات تعاطي، وجهاز خاص بتدخين مادة مرجوانا المخدرة، و2 خزان شيش إلكترونية بداخلهم مواد مخدرة وزيت مخدر، و12 سيجارة بها حشيش مخبأة بين طيات الملابس داخل حقيبته و5 طوابع مخدرة بملابسه الداخلية، و3 قطع حشيش داخل مطحنة.



وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم 80 لسنة 2019 وإحالة الراكب للنيابة العامة.