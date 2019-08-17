2.3 مليار أرباح 3 شركات بقطاع الطاقة بأبو ظبى

أظهرت شركات في قطاع النفط والطاقة الوطنية، أداء قويًا خلال النصف الأول من العام الحالي، رغم التوتر الذي تشهده أسوق النفط العالمية، ويأتي هذا الأداء القوي متسقًا مع استراتيجيات إدارات شركات هذا القطاع في تطوير كفاءة العمل، والتشغيل، وخطط التوسع والاستثمار في الأسواق المحلية والعالمية.



وأظهرت نتائج 3 شركات وطنية في قطاع الطاقة مدرجة في سوق أبوظبي خلال النصف الأول من العام الحالي تحقيق ما مقداره 2.351 مليار درهم أرباحًا صافية، بنمو نسبة20.41% مقارنة مع أرباح الفترة نفسها من العام الماضي.



وتصدرت شركة "أدنوك للتوزيع" قائمة هذه الشركات الأكثر ربحية محققة ما مقداره 1.172 مليار درهم بنمو نسبة 4.41%، وجاءت أرباح "طاقة" في المرتبة الثانية ضمن هذه القائمة محققة 665 مليون درهم رغم تراجع هذه الأرباح بنسبة 10.25% عن أرباح الفترة نفسها من العام الماضي.



وحققت شركة "دانة غاز" نموًا غير مسبوق في الأرباح الصافية، وخلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 513 مليون درهم بنمو نسبة 482.95%، مقارنة مع أرباح الفترة نفسها من العام الماضي.