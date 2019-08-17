الصين تتحدى واشنطن وتشترى الصويا من البرازيل

دأت الصين هذا الأسبوع شراء كميات كبيرة من فول الصويا من البرازيل في تحول متزايد لسد فجوة ناجمة عن توقف شراء المحصول من الولايات المتحدة، وفقًا لمصادر مطلعة.



ونقلت وكالة أنباء «بلومبيرج» الأمريكية عن المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها حيث إن الصفقات سرية، القول إن الصين اشترت بالفعل 25 إلى 30 شحنة سفن من فول الصويا من البرازيل هذا الأسبوع، يصل وزنها إلى حوالي 1.5 مليون إلى مليوني طن.



ويبحث المشترون عن المزيد من صويا البرازيل، فهم لم يشتروا حتى الآن ما يكفي لتغطية احتياجاتهم لنهاية أكتوبر.



وتحولت الصين، التي أوقفت شراء فول الصويا من أمريكا في ظل احتدام النزاع التجاري مع واشنطن، إلى أمريكا الجنوبية.



ولا تستطيع البرازيل تلبية كافة طلبات الصين من المحصول، وتواجه بكين حاليًا خطر عدم القدرة على تلبية الاحتياجات.