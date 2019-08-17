"جولدمان ساكس" يخفض توقعات النمو الاقتصادى لدول النمور الآسيوية

خفض بنك «جولدمان ساكس» توقعاته للنمو الاقتصادي لدول النمور الآسيوية، بفعل تعرضها الكبير للاقتصاد العالمي الذي يشهد تباطؤًا واضحًا مؤخرًا.



وقال محللون في المصرف الأمريكي عبر مذكرة أمس الجمعة، إنه إلى جانب الإصلاحات المحلية في اقتصاد تلك الدول فإنها استفادت من النمو الاقتصادي السريع في إقليم آسيا المحيط الهادئ.



وأضاف محللو «جولدمان ساكس»: «ومع ذلك فإن المميزات نفسها التي ساعدت تلك الدول في النمو تركتهم أكثر عرضة نسبيًا إلى التباطؤ الأخير في النمو العالمي».



ويتوقع «جولدمان ساكس» أن تحقق هونج كونج في العام الجاري عند 0.2%، وفي سنغافورة قدر أن الناتج الإجمالي المحلي سيرتفع في 2019 بنسبة 0.4%.



وفي كوريا الجنوبية وتايوان تشير توقعات «جولدمان ساكس» إلى أنهما سيسجلان نموًا عند مستويات 1.9% و2.3%.